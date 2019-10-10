تشكيل المباراة.. البرازيل بالقوة الضاربة في مواجهة السنغال

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال وديا، ضمن استعدادات المنتخبان لتصفيات كأس العالم 2022.
وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: داني ألفيس - تياجو سيلفا - ماركينوس - ساندرو.
خط الوسط: كاسميرو - ساندرو - كوتينيو.
خط الهجوم: نيمار - فيرمنيو - خيسوس.
وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: داني ألفيس - تياجو سيلفا - ماركينوس - ساندرو.
خط الوسط: كاسميرو - ساندرو - كوتينيو.
خط الهجوم: نيمار - فيرمنيو - خيسوس.