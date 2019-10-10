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رياضة

تشكيل المباراة.. البرازيل بالقوة الضاربة في مواجهة السنغال

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:03 م
فريق البرازيل
فريق البرازيل
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محمد السعيد
أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال وديا، ضمن استعدادات المنتخبان لتصفيات كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: داني ألفيس - تياجو سيلفا - ماركينوس - ساندرو.

خط الوسط: كاسميرو - ساندرو - كوتينيو.

خط الهجوم: نيمار - فيرمنيو - خيسوس.
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