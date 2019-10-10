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أخبار العالم

قوات كردية ترد على عدوان أنقرة بقصف بلدة تركية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:09 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن قوات سوريا الديمقراطية ردت على الاجتياح التركي لشمال سوريا بقصف على بلدة أقجة قلعة التركية المقابلة لبلدة تل أبيض الحدودية السورية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.

وبعد ساعات من قصف مدفعي عنيف، تخللته غارات محدودة، أعلنت القوات التركية ليلة الأربعاء بدء هجومها البري في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في عملية عسكرية جاءت بعد ما بدا بأنه أشبه بضوء أخضر أمريكي، إلا أنها لاقت انتقادات دولية واسعة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، الخميس: "تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك" قرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما "أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت ليلا أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن العملية العسكرية "برا وجوا كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها"، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ما هي تلك الأهداف ومواقعها. وشددت أن "العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح".
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