عايز قرض مليون جنيه بأقل فائدة فى البنوك.. اعرف التفاصيل

"بنك مصر"



بنك التنمية الصناعية

QNB

البنك العقاري المصري العربي

- تصل فترة سداد القرض إلى 10 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك.





- أكثر من 8 سنوات وحتى 10 سنوات 13.19% عائدا ثابتا، 20% عائدا متناقصا.





- معدل عائد متناقص 21%.









SAIB

البنك المصري الخليجي

بنك الاتحاد الوطني

يقدم "صدى البلد" لقرائه تقريرا يسرد خلاله فائدة القروض الشخصية الأقل بالبنوك المصرية، إليكم التفاصيل:القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/عدم الراتب إلى البنك:- يصل الحد الأقصى للقرض إلى مليون جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، ويصل إلى 500 ألف جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.- تصل فترة السداد إلى 7 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و 5 سنوات فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.- تصل الفائدة إلى 10.87% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و11.74% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة ثابتة.- يشترط البنك للحصول على القرض أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 جنيه.القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/عدم الراتب إلى البنك:- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 300 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.- تصل الفائدة إلى 18.5% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك و19.5% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.- يشترط البنك للحصول على القرض ان يكون الحد الأدنى للراتب 500 جنيه.القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب إلى البنك:- تصل فترة السداد إلى7 سنوات.- تصل الفائدة إلى 12.3% فائدة ثابتة.- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه.القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب أو القسط الشهري:- يصل الحد الأقصى للقرض 750 ألف جنيه، والحد الأدنى 10000 جنيه.يحدد معدل العائد وفقا لفترة السداد كما يلي:- من سنة وحتى 5 سنوات 10.15% عائدا ثابتا، 17.50% عائدا متناقصا.- أكثر من 5 سنوات وحتى 8 سنوات 11.53% عائدا ثابتا، 18.5% عائدا متناقصا.القرض الشخصي للموظفين بدون تحويل الراتب أو القسط الشهري:- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 500 ألف جنيه.- تتراوح فترة السداد من سنة وحتى 7 سنوات.معدل العائد الثابت يحدد وفقا لفترة السداد كالتالي:- من سنة وحتى 3 سنوات 11.88% عائدا ثابتا.- أكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات 12.46% عائدا ثابتا.- أكثر من 5 سنوات وحتى 7 سنوات 13.089% عائدا ثابتا.القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم الراتب إلى البنك:- يصل الحد الأقصى للقرض إلى مليون جنيه.- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.- تتراوح الفائدة بين 9% إلى 10.5% وهى فائدة ثابتة.- يشترط البنك ان يكون الحد الأدنى للراتب 3000 جنيه.القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/عدم الراتب إلى البنك:- يصل الحد الأقصى للقرض إلى مليون جنيه.- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.- تصل الفائدة إلى 17.45% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و19.20% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 2500 جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و3000 جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم الراتب إلى البنك- يصل الحد الأقصى للقرض 750 ألف جنيه.- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.- تصل الفائدة إلى 19.25% وهي فائدة متناقصة.- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 800 جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك.