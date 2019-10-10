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اقتصاد

عايز قرض مليون جنيه بأقل فائدة فى البنوك.. اعرف التفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:22 م
قرض مليون جنية بأقل
قرض مليون جنية بأقل فائدة فى البنوك..
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ياسر جمعة
يقدم "صدى البلد" لقرائه تقريرا يسرد خلاله فائدة القروض الشخصية الأقل بالبنوك المصرية، إليكم التفاصيل:

"بنك مصر"

القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/عدم الراتب إلى البنك:

- يصل الحد الأقصى للقرض إلى مليون جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، ويصل إلى 500 ألف جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.
- تصل فترة السداد إلى 7 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و 5 سنوات فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.
- تصل الفائدة إلى 10.87% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و11.74% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة ثابتة.
 - يشترط البنك للحصول على القرض أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 جنيه.

بنك التنمية الصناعية
القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/عدم الراتب إلى البنك:
- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 300 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
- تصل الفائدة إلى 18.5% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك و19.5% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.
- يشترط البنك للحصول على القرض ان يكون الحد الأدنى للراتب 500 جنيه.

QNB
القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب إلى البنك:
- تصل فترة السداد إلى7 سنوات.
- تصل الفائدة إلى 12.3% فائدة ثابتة.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي
القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب أو القسط الشهري:
- يصل الحد الأقصى للقرض 750 ألف جنيه، والحد الأدنى 10000 جنيه.
- تصل فترة سداد القرض إلى 10 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك.

يحدد معدل العائد وفقا لفترة السداد كما يلي:
- من سنة وحتى 5 سنوات 10.15% عائدا ثابتا، 17.50% عائدا متناقصا.
- أكثر من 5 سنوات وحتى 8 سنوات 11.53% عائدا ثابتا، 18.5% عائدا متناقصا.
- أكثر من 8 سنوات وحتى 10 سنوات 13.19% عائدا ثابتا، 20% عائدا متناقصا.

القرض الشخصي للموظفين بدون تحويل الراتب أو القسط الشهري:
- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 500 ألف جنيه.
- تتراوح فترة السداد من سنة وحتى 7 سنوات.
- معدل عائد متناقص 21%.

معدل العائد الثابت يحدد وفقا لفترة السداد كالتالي:
- من سنة وحتى 3 سنوات 11.88% عائدا ثابتا.
- أكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات 12.46% عائدا ثابتا.
- أكثر من 5 سنوات وحتى 7 سنوات 13.089% عائدا ثابتا.

SAIB
القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم الراتب إلى البنك:
- يصل الحد الأقصى للقرض إلى مليون جنيه.
- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.
- تتراوح الفائدة بين 9% إلى 10.5% وهى فائدة ثابتة.
- يشترط البنك ان يكون الحد الأدنى للراتب 3000 جنيه.

البنك المصري الخليجي
القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/عدم الراتب إلى البنك:
- يصل الحد الأقصى للقرض إلى مليون جنيه.
- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.
- تصل الفائدة إلى 17.45% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و19.20% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 2500 جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و3000 جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.

بنك الاتحاد الوطني
القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم الراتب إلى البنك
- يصل الحد الأقصى للقرض 750 ألف جنيه.
- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.
- تصل الفائدة إلى 19.25% وهي فائدة متناقصة.
- يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 800 جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك.
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