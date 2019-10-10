بعد العدوان التركي على سوريا.. نائبة ألمانية تطالب حلف الناتو بهذا الأمر

دعت نائبة بالبرلمان الألماني، حلف شمال الأطلسي، إلى التساؤل حول عضوية تركيا في الناتو، عقب عدوانها العسكري على شمال سوريا.



وقالت كلوديا روت، السياسية بحزب الخضر الألماني، على هامش مؤتمر اليوم الخميس: "إذا لم يصدر عن حلف الناتو مجددا رد فعل، إذا صمت الناتو، إذا لم يجعل الناتو عضوية تركيا موضع تساؤل، سيتعين عليه التوقف عن التحدث عن تحالف القيم"، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".



وأكدت النائبة الألمانية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يشن حربا مخالفة للقانون الدولي، وذلك في سياق حديثها، عن "أعداء الديمقراطية ومحتقري القانون".



يذكر أن تركيا بدأت أمس الأربعاء، عملية عسكرية أطلقت عليها مسمى "نبع السلام"، شمال شرق سوريا "لتطهيرها من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم داعش