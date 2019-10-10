أحداث سوريا.. خالد الجندى لشيوخ الفتنة: ياترى عرفتوا من المنافق.. فيديو

سخر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ردود فعل شيوخ تنظيم الإخوان الإرهابى، على العدوان التركى على شمال سوريا.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس قائلا: "يا من كنتم تتهمونا بالنفاق، الآن أنتم عمى، خرص، بكم، لا يتكلمون لا يسمعون، ربنا يمهل ولا يهمل، كل شيوخ الريال القطرى واللليرة التركية، والدولار الأمريكى، كل المأجورين الذين باعوا أوطانهم وجيش بلادهم، الآن لا يستطعون الحديث لأنهم هم المنافقون".



واضاف: "هم لا يعنيهم وطنهم، هذه الفتنة كاشفة، كل واحد شايف مين المنافق واللى بيطبل لخليفة الضلال والمجون، المسألة واضحة بلد مسلمة يحدث فيها ما يحدث وهم لا يستطيعون الكلام، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو نطقوا كلمة مخالفة لهوى أسيادهم ستعصف بهم، والحديث عن الوطن ليس معناه حديث فى سياسة، وعاشت مصر ورئيس مصر وشعب وجيش مصر".