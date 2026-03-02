تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في مدينة القصير

بحث اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، مع مدير إدارة أوقاف القصير، آليات تنظيم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدعم الأنشطة الدينية وتشجيع حفظة كتاب الله.

وذلك في إطار توجيهات الدولة برعاية النشء وترسيخ القيم الدينية السمحة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوحدة المحلية وإدارة الأوقاف لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة حفظة القرآن الكريم، وتعكس اهتمام الدولة بدعم ورعاية المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة الاجتهاد.

كما تناول الاجتماع مناقشة التصورات التنظيمية للاحتفالية، وآليات اختيار المكرمين، والتجهيزات اللازمة لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمدينة القصير، بما يعزز روح الانتماء ويكرس ثقافة التقدير لأبناء المدينة المتميزين في حفظ كتاب الله.

وأكد رئيس المدينة استمرار دعم كافة الفعاليات الدينية والمجتمعية، إيمانًا بدورها في بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية، مشددًا على أن تكريم حفظة القرآن الكريم يمثل رسالة تقدير للمجتهدين وحافزًا للأجيال القادمة للسير على نهجهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الدينية والثقافية التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ روح الانتماء الوطني بين أبناء المجتمع.