4 نجوم من الأهلي يغيبون عن حفل تسليم درع الدوري المصري اليوم

تحتفي إدارة الأهلي اليوم بتسليم درع الدورى من إتحاد الكرة في حفل كبير يقام بأحد فنادق حي الزمالك الشهير.



ويحضر مجلس إدارة القلعة الحمراء بالكامل بقيادة محمود الخطيب لحفل التكريم بجانب اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة.



كما يحضر الفريق الأول للكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر وجميع اللاعبين بمن فيهم المجموعة المتواجدة مع المنتخب الأول بعد موافقة مدير الفراعنة محمد بركات، كما وجهت الإدارة الحمراء الدعوة للجهاز الفني السابق محمد يوسف المدرب العام والمدير الفني في بعض فترات الموسم الماضي وطارق سليمان مدرب حراس المرمي.



وسيغيب الثنائى رمضان صبحى وصلاح محسن نجمي الأهلى، عن حضور احتفالية تسليم درع الدورى للنادى الأهلى التي ستقام في تمام الثامنة من مساء اليوم، بسبب مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبي غدًا أمام جنوب أفريقيا.



الغياب سيطول كلًا من يغيب ناصر ماهر المُعار من الأهلى لنادى سموحة، وأحمد حمدى لاعب الأهلى السابق الذى انتقل للجونة فى لارتباطهم مع أنديتهم.

