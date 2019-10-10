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رياضة

الإنتاج الحربي يفوز على القناة 2 - 0 استعدادًا لـ الدوري المصري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:31 م
الإنتاج الحربى
الإنتاج الحربى
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محمد رشاد
فاز فريق الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين دون رد، سجلهما كريم لالا وهشام شحاتة، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد المصانع الحربية استعدادًا لمباريات الدوري المصري.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصرًا على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري المصري.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري المصري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.
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