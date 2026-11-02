الولايات المتحدة لم تعلن أي موافقة على الشروط الإيرانية السبعة أو حتى دراستها.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن حتى الآن موافقتها على الشروط الإيرانية السبعة، أو حتى دراستها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث من طرف واحد، ويقول إنه لا يجد جهة للتفاوض معها في إيران، وهي المشكلة التي سبق أن تحدث عنها أكثر من مرة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ترامب يستعرض الوضع ويتحدث عن وجود نقاشات كثيرة بشأن المفاوضات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدرس ما يمكن فعله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإيرانيين يتحدثون كثيرًا عن المفاوضات، وقد تضطر واشنطن في النهاية إلى إنهاء الأمر عسكريًا.

وأوضح أن المفاوضات شهدت تقدمًا في مرحلة سابقة، وصل إلى كتابة مذكرة تفاهم ووقف القتال، قبل أن تنتكس الأمور مجددًا، لافتًا إلى أن هذه طبيعة الحرب التي تتسم بالتقدم والتراجع، والصعود والهبوط، منذ بدايتها وحتى الآن.

وأشار جبر إلى أن ترامب وصف الوضع في إيران بأنه صعب للغاية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وقال إن طهران لا تستطيع دفع رواتب قواتها العسكرية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة أفضلية في المواجهة مع إيران.

وأردف، أن ترامب تحدث أيضًا عن أن الولايات المتحدة استطاعت تدمير القدرات العسكرية الإيرانية خلال الفترة الماضية، وأن واشنطن ليس من الضروري أن تغير النظام الإيراني حتى تمنعه من امتلاك سلاح نووي.

ولفت إلى أن فكرة تغيير النظام الإيراني تراجعت قليلًا، بعدما كانت الفكرة الرئيسية خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في إيجاد نظام جديد في إيران، موضحًا أن هذا الطرح يبدو أنه لا يحظى باستحسان أو لا يُعد واقعيًا بالنسبة للولايات المتحدة، التي تفضل الحد من الخطر الإيراني مع بقاء النظام الحالي، دون أن ترى في ذلك مشكلة.