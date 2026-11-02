أخبار التكنولوجيا.. 5 خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد و نسخ مزيفة من ChatGPT وClaude لمستخدمي ويندوز فما القصة؟

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كيف تحول هاتفك إلى مساعد شخصي لرعاية وتدريب حيوانك الأليف؟

أصبحت التكنولوجيا الحديثة جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتنا اليومي، ولم يعد الأمر مقتصرًا على تنظيم مهام البشر، بل امتد ليشمل رعاية الحيوانات الأليفة

يواجه مربو القطط والكلاب تحديات مستمرة في موازنة جداولهم المزدحمة مع متطلبات الرعاية الصحية والتدريبية لحيواناتهم.

قبل ما تبيع تليفونك القديم.. 5 خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد

تحولت الهواتف الذكية إلى مستودع لأدق تفاصيل حياتنا وبياناتنا الشخصية. ومع السباق المستمر لاقتناء أحدث الموديلات، يلجأ الكثير منا إلى بيع هواتفهم القديمة. ولكن، قبل نقل ملكية هاتفك إلى شخص آخر، عليك محو أثرك الرقمي تماماً لضمان حماية خصوصيتك.

وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، إليك الدليل الشامل والخطوات الأساسية لمسح بياناتك من الهاتف بأمان ومنع استرجاعها:

تسرق بياناتك.. نسخ مزيفة من ChatGPT وClaude لمستخدمي ويندوز فما القصة؟

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيراً عاجلاً بشأن حملة إلكترونية خبيثة تُعرف باسم "Yoba"، تستغل الشغف العالمي المتزايد بأدوات الذكاء الاصطناعي وذلك لنشر برمجيات ضارة متطورة عبر نسخ مزيفة ومقنعة من تطبيقي ChatGPT وClaude. وتستهدف هذه الحملة الممنهجة، التي كشفت تفاصيلها شركة Check Point Research، مستخدمي أنظمة تشغيل "ويندوز" من مطورين ومحترفين، عبر خداعهم بتحميل حزم برمجية تبدو رسمية بالكامل ولكنها تخفي داخلها أكواداً لتعدين العملات الرقمية وسرقة البيانات الحساسة.

ثورة لوحية قادمة: أبل تجهز 3 أجهزة آيباد جديدة لـ 2027

تخطط شركة "أبل" لإحداث نقلة نوعية في سوق الأجهزة اللوحية عبر إطلاق ثلاثة أجهزة آيباد جديدة كلياً خلال النصف الأول من عام 2027،

تأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار استراتيجية الشركة لتحديث خطوط إنتاجها بالكامل والاعتماد على تقنيات العرض الأكثر تطوراً لتلبية تطلعات المستخدمين ومواجهة المنافسة الشرسة في السوق العالمي.

خلل في ساعات أبل يثير جدل المستخدمين فما القصة؟

واجه الملايين من مستخدمي ساعات أبل حول العالم مشكلة تقنية محيرة تزامنت مع انتهاء التوقيت الصيفي؛ حيث استمرت الشاشات في عرض وقت متأخر بساعة كاملة عن التوقيت المحلي الفعلي.

تكمن غرابة هذا الخلل في كونه "مخادعاً"؛ إذ يقتصر ظهور الوقت الخاطئ على ميزة "الشاشة الدائمة التشغيل" (Always-On Display) عندما يكون معصم المستخدم لأسفل. وبمجرد رفع المعصم أو النقر على الشاشة لتنشيطها، تقفز الساعة تلقائياً لتظهر الوقت الصحيح