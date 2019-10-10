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مرأة

أوف شولدر.. هيدي كرم تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة على البحر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:01 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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آية التيجي
شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك خلال تواجدها في وسط البحر، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وناعمة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر تعليقاتهم.

وارتدت هيدي كرم بلوزة أوف شولدر، بالابيض والأسود، وهو ما تلاءم بشكل كبير مع لون بشرتها، فيما تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة، ومميزة للغاية، تلاءمت ايضا مع إطلالتها.

وظهرت هيدي كرم ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث تأنقت بوضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، فيما اكملت إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة، والناعمة، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي حول عنقها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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