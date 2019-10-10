معلومات الوزراء ينظم ندوة الفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء الندوة الحادية عشرة والأخيرة من سلسلة ندوات تحت عنوان: " الإنذار المبكر: الأزمات والمخاطر الداخلية المحتملة والفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة"، بحضور ومشاركة لعدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.



وخلال الندوة، أكد اللواء مهندس حمدي حلمي، مدير الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمشرف على محور المعلومات، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تعقدها وحدة الإنذار المبكر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بغرض رسم خريطة للفرص والمخاطر المحتملة على مختلف الأصعدة، كما نوه إلى أن تنامي استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالميًا ومحليًا يأتي بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولهذا ينبغي حصر المخاطر المحتملة من استخدام هذه التطبيقات وإعداد البيئة المناسبة من بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات متكاملة ومؤمنة ومنظومة متكاملة من المعايير والتشريعات لضمان حوكمة المنظومة بأكملها.



أشارت الدكتورة سماء سليمان، مديرة وحدة الإنذار المبكر، إلى أن سباق الدول لتحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي من شأنه تحديد مكانة الدول في النظام الدولي، ويعد أحد أدوات استمرار مصر كدولة إقليمية في المنطقة.



ترأس الندوة الدكتور محسن توفيق، أستاذ بجامعة عين شمس وسفير مصر لدى اليونسكو سابقًا، وتحدث الدكتور أبو العلا عطيفي، أستاذ الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، عن تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال قطاع الأعمال والأمن وقطاع الصناعة، كما قدم الدكتور ياسر يحي، أستاذ مساعد بكلية زراعة جامعة القاهرة، ورقة الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، وتحدثت الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي، أستاذ المناهج و طرق التدريس ووكيل كلية التربية للدراسات العليا جامعة القاهرة، عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، في حين تناول الدكتور أشرف درويش، أستاذ بكلية علوم جامعة حلوان - المستشار الثقافي بدولة كازاخستان، الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة ، كما تحدث الدكتور خالد سليمان، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية قسم الجيوفيزياء كلية العلوم جامعة القاهرة -نائب مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية جامعة القاهرة، عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي في مجال البيئة.