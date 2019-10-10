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رياضة

منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:28 م
تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر
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منتصر الرفاعى
أدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وأشرف الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر لها يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور
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