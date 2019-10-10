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أخبار العالم

بعد العدوان التركي.. باريس تدعو التحالف الدولي ضد داعش لاجتماع طارئ

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:35 م
علم فرنسا
علم فرنسا
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شيماء مصطفى
دعت فرنسا، دول التحالف الدولي ضد داعش، إلى اجتماع طارئ، عقب إطلاق تركيا، العملية العسكرية "نبع السلام" في شمال سوريا، للقضاء على الأكراد.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، بأن باريس طلبت اجتماعا طارئا للتحالف الدولي ضد داعش.

يأتي ذلك بعد أن علنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق سوريا، أن ضربة جوية تركية أصابت سجنًا يضم محتجزي تنظيم داعش، في محاولة متعمدة لإطلاق سراحهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب تركيا بإنهاء عدوانها على سوريا في أسرع وقت، محذرا إياها من خطر مساعدة تنظيم داعش الإرهابي في عودته.

وقال "ماكرون" وفقًا لوكالة "فرانس برس": "أدين بشدة الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا، وأدعو تركيا إلى إنهائه".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته مجددا هو مسؤولية تتحملها تركيا.

كما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير التركي لدى فرنسا للاحتجاج على الاجتياح التركي لشمال سوريا.
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