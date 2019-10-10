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رياضة

3 ملاعب مرشحة لاستضافة لقاء الزمالك وجينراسيون السنغالي.. تعرف عليها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:59 م
مباراة الزمالك وجينراسيون
مباراة الزمالك وجينراسيون فوت
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
اختار مسؤولو الزمالك ثلاثة ملاعب ليستضيف واحد منها مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض اعتماد نتيجة اللقاء وقرر إعادته من جديد يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة، على أن يحدد الزمالك الملعب ويحصل على الموافقات الأمنية اللازمة.

ومن جانبهم حدد مسؤولو الزمالك بالفعل ثلاثة ملاعب لاستضافة واحد منها اللقاء وهي على الترتيب استاد القاهرة واستاد السلام واستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن تعلن الجهات الأمنية بشكل رسمي عن الملعب المستضيف للقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، مع رفض الحضور الجماهيري.
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