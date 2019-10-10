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رياضة

سيد عبد الحفيظ: شخصية النادي الأهلي وراء التتويج بلقب الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:45 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التتويج بلقب بطولة الدوري جاء تجسيدًا لشخصية النادي الأهلي.

وأضاف في تصريحات على هامش احتفال النادي الأهلي بتتويجه ببطولة الدوري: "التتويج بلقب بطولة الدوري الغالية والصعبة جسدت شخصية النادى الأهلي"، وتابع: "جمهور النادي الأهلى دائمًا ما يساند الفريق ونشكر كل من شارك في هذا اللقب الغالي"، وزاد: "حفلة اليوم تتوج جهود الجميع داخل النادي ولدينا تطلعات أخرى".

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيدا عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعدة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبي الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.
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