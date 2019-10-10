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أخبار العالم

بعد النرويج.. دولة جديدة توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:52 م
رئيس الوزراء الفنلندي
رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينا
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شيماء مصطفى
أعلنت فنلندا وقف صادرات السلاح إلى تركيا بسبب العدوان التركي على شمال وشرق سوريا.

ووفقًا لموقع "تركيا الآن"، ندد رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينا، بالعمليات العسكرية التركية، مؤكدا أنها تزيد من تعقيد الأزمة الحالية.

وأشار "رينا" إلى أن بلاده لن تصدر أسلحة جديدة، سواء لتركيا أو لأي دولة أخرى مشتركة معها في العدوان.

وأضاف: "نحن قلقون جدًا بشأن تأثير الإجراءات على الوضع الإنساني في سوريا، فتلك العملية من الممكن أن تتسبب في أزمة هجرة جديدة"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لذلك.

وكانت النرويج، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أعلنت وقف تصدير أي شحنات أسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب العدوان على الأراضي السورية.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الأربعاء، بدء العملية العسكرية العدوانية شمال سوريا والمسماة بـ«نبع السلام» بشكل رسمي، في تغريدة له على موقع التواصل «تويتر»، في وقت انسحبت القوات العسكرية الأمريكية من حدود سوريا.
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