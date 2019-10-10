دار الإفتاء المصرية تحقق نجاحا جديدا في مجال السوشيال ميديا

تمكنت دار الإفتاء المصرية، من تسجيل حسابها الرسمي على موقع انستجرام، قبيل أيام من بدء فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس، ولينضم كذلك إلى قائمة الصفحات الرسمية الموثقة للدار في موقع فيس بوك وتويتر، استمرارًا لمسيرة التفوق في مجال الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا.
وبلغ عدد متابعي صفحة دار الإفتاء على انستجرام ٢٤٢ ألف متابع، بينما تخطى عدد المتابعين للصفحة الرسمية للدار على موقع فيس بوك ٨ ملايين و٤٠٠ ألف متابع، فضلًا على متابعي صفحات الدار الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ ١٦ صفحة.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، وارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبلغ عدد متابعي صفحة دار الإفتاء على انستجرام ٢٤٢ ألف متابع، بينما تخطى عدد المتابعين للصفحة الرسمية للدار على موقع فيس بوك ٨ ملايين و٤٠٠ ألف متابع، فضلًا على متابعي صفحات الدار الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ ١٦ صفحة.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، وارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.