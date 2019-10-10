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توك شو

عميل تركي يتباهى بقتل السوريين.. شاهد تعليق فريدة الشوباشي بشأن موقف محمد ناصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:09 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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قسم التوك شو
قالت فريدة الشوباشي إن الإعلامي الإخواني محمد ناصر عميل تركي يتباهي ويتشرف بقتل السوريين، متابعة أن جنان إردوغان ليس مقتصرا عليه فقط بل على جماعته أيضا.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال حوارها عبر "إكسترا نيوز" أن الجماعة التي ساعدت أردوغان هم أصحاب مشروع الشرق الأوسط الكبير، مشيرة إلى أن أردوغان كان اعتقاده أن جماعة الإخوان أعطوه لقب "الخليفة المنتظر" ولكن في المخطط هو "أراجوز".

وأوضحت أن العدوان التركي على سوريا بدعم أمريكي، متسائلة كيف نصدق أن ترامب يسحب جنوده ومن بعده يأتي أردوغان في نفس المكان الذي رحل منه الاحتلال الأمريكي.

وتابعت فريدة الشوباشي أن أردوغان ليس لديه قيم أو أخلاق، لافتة إلى مدى عنجهيته للإنسانية.
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