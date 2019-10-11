شاهد|لعبة أتوبيس كومبليت بين أميرة شنب وأولادها في برنامج معكم

حلت الشيف أميرة شنب ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» بصحبة أولادها.



وأهدت الشيف أميرة شنب الإعلامية منى الشاذلي خلال لقائها في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» بوكيه ورد أثناء دخولها الاستوديو مع أولادها يوسف وسفيان.



وطالبت منى الشاذلي من الشيف أميرة شنب وأولادها الدخول في تحدي في لعبة لعبة "اتوبيس كومبليت"، وقالت الشيف أميرة شنب إن الأولاد باستطاعتهم الضِحك على الأب على عكسي تمامًا، لافتة إلى أنها المسؤولة عنهم بشكل كبير.

