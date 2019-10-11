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رياضة

اتهامات للكاف بالفساد بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
شنت صحيفة "المنتخب" المغربية إنتقادًا لاذعًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بسبب أزمة نادي الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد توجيه اتهام بالفساد بعد فشل في إدارة الملف.

وأكدت الصحيفة أن سبب توجيه هذا الاتهام جاء بسبب طريقة إدارة الاتحاد الأفريقي لملف أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومشكلة الـ VAR التي اعتبرت الترجي بطلا.

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن تهديدات مرتضى منصور رئيس الزمالك، للسنغالية فاطمة سامورا كان لها دور في أن يتخذ الكاف هذا القرار دون حسم لحساب فريق على حساب الآخر، منذ بداية الأمر.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حضور فاطمة سامورا ممثلة الاتحاد الدولى من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذى للكاف من أجل التصديق على قرار لجنة المسابقات والتى قررت إعادة المباراة.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 سبتمبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة والانسحاب.
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