مؤمن زكريا يكشف موعد عودته للملاعب مرة أخرى .. فيديو

وجه مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة شكر وتقدير لـجماهير الكرة المصرية مؤكدا أن الجميع سانده بشكل رائع و رفع من معنوياته.



وأكد في تصريحات لقناة أون سبورت أن موعد عودته للملاعب لم يتحدد حتى الآن حيث أنه قام بإجراء التحاليل والأشعة في ألمانيا وينتظر نتائجها حتى يتم تحديد موعد عودته للملاعب مرة أخرى.



وأضاف أن ما يفعله مجلس إدارة النادي معه أمر طبيعي بالنسبة للنادي الأهلي حيث أن القاعة الحمراء دائما ما تساند أبناءها في الأزمات.



وتابع أنه لديه إصرار قوي من أجل العودة مرة أخرى للملاعب وإسعاد الجماهير.





