مواصفات جديدة لهاتف Pixel 4 من جوجل .. تعرف على مميزاته

تقرر بدء عرض Pixel 4 -الهاتف الرئيسي التالي لشركة جوجل، وذلك في غضون أيام، وخلال 15 أكتوبر الجاري قد لا يكون هناك جديد على جوجل لعرضه، نظرًا لكل ما تم تسريبه بالفعل.



وتم تداول عدة مقاطع فيديو عملية على Pixel 4 XL الفعلي والتي أظهرت 3 ألوان للهاتف، علاوة على كاميراتها المزدوجة، بل وأعطتنا فكرة جيدة عن مواصفاتها.



وفي وقت سابق من هذا العام انخرطت شركة جوجل نفسها في العمل، حيث كشفت أن Pixel 4 سيحتوي على منافس Face ID ورادار مدمج لإيماءات الهواء، ولكن اتضح حتى أن ذلك كان مجرد غيض من فيض.



بتصميم متجانس أكثر أناقة مع عدم وجود بصمة الإصبع مثل ما يوجد في الآيفون تقريبًا بحسب الدايلي ميل، وذلك قبل أن نفكر في احتوائه على مربع كاميرا يشبه iPhone 11، حيث المربع الدوار المستدير البارز في الجزء العلوي الأيسر من الجهاز مع اثنين على الأقل من الكاميرات البارزة في الداخل.



وفي سبتمبر ، حصل موقع The Verge على ما لا يقل عن 21 صورة لما يُزعم أنه Pixel 4 XL غير معلن، مما يعطينا نظرة أخرى على كامل الجهة الأمامية والخلفية بالإضافة إلى صورة عن قرب لتلك الكاميرا المربعة.



