د.جوزيف رامز أمين يكتب: أطماع تركيا في سوريا والمتوسط



انتابني وكذا ملايين المصريين والعرب علي السواء مشاعر الحزن والاسى جراء الاجتياح التركي المدجج بالسلاح والعتاد لشمال سوريا..و التى ما كانت تهدأ لبرهة منذ انفجار الوضع بها عام٢٠١١ حتى عادت تشتعل من جديد..وذلك فى موقف دولي وإقليمي معقد ومتشابك أعقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من المنطقة ولتحل تركيا محلها وذلك بعد أن استباحت تلك القوى الباغية أرضنا وعرضنا..وبعد صمت دولي مبدأى,أعتقد أنه لن يدوم فى ضوء دوران عجلة الانتقلدات الدولية والاقليمية لتركيا,وفى ضوء تحرك مصرى-عربى-أوروبى ودولى بهذا الخصوص.



القمة الثلاثية بالقاهرة:



ولقد أعقب هذا الاجتياح العديد من قرارات الإدانة والدعوة للتحرك لعل أهمها القرار الصادر من القمة الثلاثية السابعة المنعقدة بمصر"الثلاثاء 8 أكتوبر" ,والتى سبقت التحرك التركى الفعلى 9 أكتوبر :حيث ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي..وبمشاركة رئيس قبرص "نيكوس أناستاسيادس" ورئيس وزراء اليونان " كيرياكوس ميتسوتاكيس",ولقد أصدرت القمة المصرية -القبرصية -اليونانية السابعة، المنعقدة فى القاهرة وهي القمة الثالثة التي تستضيفها مصر، منذ تدشين هذه المبادرة بالقاهرة في نوفمبر 2014-أصدرت إعلانًا مشتركًا، أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالى داخل المناطق البحرية فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.



وقد جاء البيان عقب المباحثات المشتركة، بين الزعماء الثلاثة الذين شددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة فى مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.... وأكدوا قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التى أعلنت تركيا شنّها فى الأراضى السورية، مؤكدين ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأى محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضى السورية أو القيام بأى تغييرات ديموجرافية متعمدة فى سوريا، كما أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة رغبتهم فى تعزيز التعاون فى مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعى من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.... كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك المنعقد "الثلاثاء" بقصر الاتحادية،والذى أعقب القمة أن تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، يمثل أولوية استراتيجية لمصر وقبرص واليونان...وأضاف، أن تصعيد الموقف قد ينتج عنه استقطاب دولى وإقليمى، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب، التى من شأنها زعزعة الاستقرار فى المنطقة ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم، وهو ما يستدعى التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، والذى بدونه لا يمكن أن نجنى ثمار آلية التعاون الثلاثى.... وأشار إلى أنه ناقش المستجدات على الساحة السورية، مؤكدًا دعم جهود المبعوث الأممى لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار، بين كل أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، فى أقرب فرصة ممكنة، وصولًا للتسوية السياسية المنشودة، وأوضح:أكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضى السورية، وفرض أمر واقع جديد فى المنطقة، فيما يُعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.... وفي هذا السياق، أرحب بالتوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية، بين مصر وقبرص واليونان، في مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021، وكذا التوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص...وتم مناقشة العديد من القضايا الأخرى منها:قضية سد النهضةالإثيوبى,والوضع فى ليبيا ,وقضايا :المهاجرين,والعنف,والتطرف ,والارهاب.



تطور الهجوم التركى على سوريا:



وفقا لما ذكرته "وكالة الأنباء الفرنسية" فلقد بدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء 8 أكتوبر هجومًا واسعًا على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنّه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قوّاتها من نقاط حدودية,وبعد مواقف أمريكيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، العملية التركية “فكرة سيّئة”. وقال إنّ واشنطن “لا توافق على هذا الهجوم” بعد سلسلة انتقادات اتّهمته بالتخلّي عن الأكراد الذين شكّلوا شريكًا رئيسيًا لبلاده في دحر تنظيم داعش.وبعد أيّام من حشد تركيا قوّاتها وفصائل سوريّة موالية لها قرب الحدود، أعلن الرئيس رجب طيّب أردوغان الأربعاء عبر تويتر أنّ “القوّات المسلّحة التركية والجيش الوطني السوري قد باشرا عمليّة "نبع السلام" في شمال سوريا.



وأفاد مراسل فرانس برس وآخرون عن حركة نزوح مع إطلاق العملية التركية,وتحدّث المرصد عن نزوح آلاف المدنيّين باتّجاه مناطق لا يشملها القصف التركي. وحذّرت منظمات دولية الأربعاء أطراف النزاع من استهداف المدنيين. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط "لين معلوف" إنّ “تركيا ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي أن تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيّين وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة". ويهدف الهجوم الذي ندّدت به دمشق وحليفتها طهران، وفق إدعاءات أردوغان، إلى إقامة “منطقة آمنة”، بما يسمح بإعادة نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري فروا إلى تركيا من النزاع المستمر منذ ثماني سنوات. وهذا هو ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.وتُعدّ أنقرة الوحدات الكردية “إرهابية”، وتعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضدها على أراضيها منذ عقود.وهى تقول إنها استهدفت 181 موقعا للقوات الكردية شمالي سوريا. هذا وقد احتلّت القوات المسلحة التركية والقوّات التّابعة لها مناطق في محافظة حلب شمال سوريا منذ أغسطس 2016، أثناء الحرب الأهلية السورية. على الرغم من أن هذه المناطق تعترف اسميًا بحكومة تابعة للمعارضة السورية، فإنها تشكل في الواقع كيانًا سياسيًّا منفصلًا تحت حكم السلطة المزدوجة للمجالس المحلية اللامركزية والإدارة العسكرية التركية. وتتكون المناطق التي تسيطر عليها تركيا من سوريا من 3460 كم2، وذلك يشمل حوالي 499 بلدة . . ومنذ مايو 2017، بدأت تركيا فى اعتبار تلك المنطقة"منطقة آمنة".



الموقفان الأمريكى والروسى:



وفي موقف لافت، دعت روسيا الأربعاء إلى تسهيل المحادثات مع دمشق، بعد إعلان وزير الخارجية سيرجي لافروف إجراء بلاده اتصالات مع الأكراد والحكومة السورية و”حضهم" على بدء الحوار لتسوية المشاكل في هذا الجزء من سوريا.ورحّبت الإدارة الذاتية بتصريحات لافروف. وأكدت تطلعها إلى أن “يكون لروسيا دور في هذا الجانب داعم وضامن وأن تكون هناك نتائج عملية حقيقية". وفي اتصال هاتفي، أكد إردوغان الأربعاء لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العملية التركية ضد القوات الكردية في سوريا، “ستساهم في جلب السلام والاستقرار إلى سوريا وستسّهل الوصول إلى حلّ سياسي".



وأورد الكرملين من جهته أن بوتين دعا أردوغان إلى “التفكير مليًا” قبل شن الهجوم.هذا بينما يثير الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على نحو 30% من مساحة البلاد، غضب دمشق التي تعهدت بالتصدي لأي هجوم تركي. وأثار قرار ترامب سحب قواته من الحدود الشمالية انتقادات واسعة من سياسيين أمريكيين وحتى كبار الجمهوريين، إذ اعتُبر بمثابة تخلٍ عن القوات الكردية التي شكلت حليفًا رئيسيًا لواشنطن في معركتها ضد تنظيم داعش.لكن ترامب نفى ذلك. وقال في تغريدة الثلاثاء “لم نتخل بأي شكل من الأشكال عن الأكراد. وهدد خلال اليومين الماضيين تركيا بتدمير اقتصادها. وقال الأربعاء “آمل أن يتصرف (اردوغان) بعقلانية. سنرى كيف سيقود (هذه العملية). إذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر، فإنّه سيدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظا.



الموقف الأوروبى والدولى:



أبدت دول أوروبية عدة بينها فرنسا خشيتها من احتمال أن يُسهم الهجوم في انتعاش تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا. وندد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان “بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سوريا”، قائلا إنها “يجب أن تتوقف”.وأبدت الخارجية البريطانية “قلقها البالغ إزاء العمل العسكري الأحادي”. ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر تركيا لوقف العمليات.



ويعقد مجلس الأمن وفقا لمصادر دبلوماسية اجتماعًا طارئًا مغلقًا الخميس لبحث الهجوم، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا. ففي نيويورك، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة، الخميس، لبحث الهجوم التركي والعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا “شرق الفرات".



الموقف العربى:



كانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والعراق والكويت والأردن قد طالبوا تركيا بوقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا، معتبرين دخولها إلى الأراضي السورية "غزوا يهدد أمن واستقرار المنطقة".



ونشرت الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي في تويتر، نص تصريح لمصدر مسؤول بها حول ما وصفته "بالعدوان التركي السافر على الأراضي السورية.ويقول البيان: "أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش: "الإدانات العربية الواسعة للعدوان التركي على سوريا ليست بالمستغربة، فالحد الأدنى للعمل العربي المشترك رفض العدوان على الفضاء العربي، وبالمقابل فالموقف الدولي الرافض للعدوان التركي ينبع من أسس القانون الدولي وإدراك مشترك بأن هذه الخطوة ستعقد المشهد المعقد أصلا. ولقد رفض وزير الخارجيّة التركي مولود جاويش أوغلو بشدّة انتقادات للعمليّة.



فى حين أعلنت تركيا دعم قطر لهجومها على شمال سوريا ....وقالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت بعد دعوة من مصر لكي تجتمع الجامعة بهدف بحث الهجوم التركي على سوريا. ولفتت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة إن اجتماع السبت سيكون على المستوى الوزاري لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إلى أن ما حدث يمثل هجوما غير مقبول على سيادة دولة من الدول الأعضاء في الجامعة..



وأخيرا فلقد وقف العالم بأسره إبان الغزو العراقى للكويت عام ١٩٨٩ ولم تهدأ الولايات المتحدة وكل القوى الدولية الا بعد تحرير الكويت وتدمير العراق واجتياح أراضيه.. والان يقف العالم وكأنه يشاهد أو يتفرج بلا أدنى ضمير أو قانون دولي أو شرعية دوليه..فهل أصبحنا فى عالم الغاب ومات الضمير العالمى أو ذهب بدون رجعة,واكتفى بالادانة والشجب . وفى رأيى أنه لا بد من قرار عربى بمقاطعة السلع والبضائع التركية وغيرها من قرارات الضغط الاقتصادى وهو ما يجب أن تحذوه منظمات دولية وإقليمية متماثلة.