البحرية الأمريكية تعلق على انفجار ناقلة إيرانية بالبحر الأحمر

قال متحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية إن الأسطول يعلم بالتقارير الإعلامية عن وقوع انفجار بناقلة إيرانية لكنه ليس لديه أي معلومات أخرى حتى الآن.



وقال المتحدث "نحن على علم بالتقارير لكن ليس لدينا أي معلومات أخرى".



ويقع مقر الأسطول الخامس في البحرين وهو مكلف بحماية الممرات الملاحية بالشرق الأوسط.



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن صاروخين أصابا ناقلة النفط سينوبا المملوكة لإيران مما أشعل بها النيران أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي.



وقال التلفزيون نقلا عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية "أصاب صاروخان السفينة المملوكة لإيران قرب مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية".