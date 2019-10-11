الهند تسعى لمنح الحكومة حق التجسس على WhatsApp

في ظل سعي حكومات بعض الدول لفك تشفير تطبيقات التراسل الفورية، تعمل الحكومة الهندية في الوقت الحالي على قانون يسمح لوكالات إنفاذ القانون في الدولة بالوصول إلى محادثات خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، وفيسبوك "Facebook"، والقنوات المتطورة، والشبكات الاجتماعية الأخرى.



وبحسب ما ذكره موقع "reclaim the net"، يعتبر الجزء المقلق من القصة هو أن هيئة تنظيم الاتصالات في الهند قد أقرت بالفعل اللوائح التي من شأنها أن تجعل هذا ممكنا لوزارة الاتصالات الهندية، وهذا يعني أن الحكومة الهندية ستتمكن قريبًا من اعتراض جميع اتصالات واتساب ومنصات أخرى بشكل قانوني إذا تمت الموافقة على هذه اللوائح.



وبعبارة أخرى، يتحدث الموقع عن قدرة الحكومة الهندية بشكل صارخ على التجسس على مواطنيها وتنظيم المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستكون رسائل واتساب على مرأى من هيئة تنظيم الاتصالات TRAI لفترة طويلة.



ويعد تطبيق واتساب WhatsApp بلا شك تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يمثل المستخدمون الهنود نسبة كبيرة من قاعدة المستخدمين الخاصة به.



ولا تهدف هذه اللوائح إلى الوصول لرسائل تطبيق واتساب فحسب، بل تهدف أيضًا إلى الوصول إلى رسائل موقع فيسبوك والعديد من قنوات OTT وتطبيقات المراسلة الأخري.



ويعتبر الاعتراض القانوني لأنظمة الاتصالات في الهند ليس شيئًا جديدًا، حيث بموجب قانون التلجراف في الهند لعام 1885، يسمح ذلك للحكومة "بالسيطرة على قاعدة البيانات أو إطلاق المراقبة على جميع أنواع الاتصالات".



ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يشمل إلا حالات الطوارئ العامة، مثل أعمال الحرب أو أعمال الشغب في الدولة، ولكن هذا لا يكفي بالنسبة لهم ، ولا يقترب من ما تسعى إليه الحكومة الهندية، وهو الوصول المنتظم إلى جميع الاتصالات الرقمية، ويقع كل هذا تحت اسم منع العنف والغضب الناجم عن "أخبار مزيفة وأخبار عنيفة".



ويري البعض أن ذلك هو وسيلة سهلة وقانونية للتجسس والتحكم في الاتصالات الرقمية في الهند، وهو حلم أي حكومة أيضًا ولكن يحدث ذلك فقط إذا تمت المصادقة على هذه اللوائح.