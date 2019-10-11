كارثة.. تدخين سيجارة واحدة أشد خطرا من شرب علبة كاملة

سواء كنت تدخن بشراهة أو من حين لآخر فالأضرار ستطولك أينما كنت وبنفس مقدار الضرر، فشرب السجائر على فترات متفاوتة يصيب الشخص بنفس الأضرار التي تصيب الأشخاص الذين يقومون بشرب علبة من السجائر.



وكشفت دراسة حديثة أن المدخنين الذين يشربون سيجارة أو اثنين يلحقون الضرر بالرئتين مثلما يدمن المدمنون عبوتين من السجائر يوميا، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويقول الأطباء الذين يقفون وراء هذه الدراسة في جامعة كولومبيا، إن شرب السجائر عدة مرات يوميًا أكثر خطورة مما يعتقد الكثير من الناس، بعدما اختبروا وظيفة الرئة لدى 25000 متطوع، تنوعوا بين مدخنين ومدخنين سابقين، وكذلك بالغين لم يشربوا سيجارة أبدًا.



وأظهرت النتائج أن وظيفة الرئة لدى المدخنين الشرهين الذين يقومون بتدخين 30 سيجارة في اليوم انخفضت بمعدل 11.24 مل في السنة أكثر من غير المدخنين.



في المقابل ، كان معدل التراجع حوالي 7.65 ملل سنويًا بين المدخنين الأخف، الذين يدخنون أقل من خمس سجائر يوميًا.



كما ذكر الخبراء أن المدخنين الخفيفين يفقدون قدرة الرئة نفسها على مدار عام واحد مما يفعله نظرائهم في التدخين الشديد خلال تسعة أشهر.



يشار إلى أن وظيفة الرئة هي قياس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها ويخرجها. وهي تتراجع بشكل طبيعي مع تقدم العمر، بدءًا من العشرينات.



وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة إليزابيث أولسنر: "إن تدخين بعض السجائر يوميًا يعد أكثر خطورة مما يعتقد الكثير من الناس، فالفرق في فقدان وظائف الرئة بين شخص يدخن خمس سجائر في اليوم مقابل عبوتين في اليوم صغير نسبيا".