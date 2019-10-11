افتتاح معرض نساء مصر روح مصر بالهناجر



يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلى للفنان عبد العزيز السماحى، تحت عنوان "نساء مصر روح مصر " فى الفترة من ١٠ حتى ١٥ أكتوبر الجارى، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .



أبحر الفنان التشكيلي والكاتب عبد العزيز السماحى، فى معرضه الذى افتتح أمس الخميس، مستخدما فرشاته وألوانه فى أعماق الروح المصرية، للبحث عن هوية هذه الروح من خلال لوحاته التى تعكس البيئات المصرية المختلفة من الريف، والحياة العصرية فى المدن .



وعن أسباب استخدام المرأة كعنصر أساسى فى أعماله للتعبير عن الروح المصرية، قال الفنان إن المرأة تمثل نصف المجتمع وهى خير تمثيل لهويته وروح هذا المجتمع، فهى ليست فقط السيدة الفلاحة أو المرأة العاملة العصرية، ولكنها تاريخيا لها بصمة واضحة منذ العهد القديم مثل حتشبسوت، وحديثا نجد هدى شعراوي والكثير ممن لهن بصمة فى الروح والهوية المصرية .



وتتسم أعمال الفنان بقوة التعبير فى البورتريه، حيث تظهر قسمات التفاعل مع الخلفية، ويحتل العنصر البشرى مساحة واضحة، كما يستخدم الألوان المبهجة الصريحة بقوة، مما يدل على أن الفنان له رؤية خاصة لهذا المجتمع الصاخب المتناغم مع البيئة المحيطة، وهو عبارة عن نسيج فنى محكم لا يمكن أن ينفرط أو يتلف ببساطة .