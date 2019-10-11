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منوعات

أمازون ميوزيك تطرح أول تطبيقاتها على Apple TV

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:00 م
Amazon
Amazon
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة أمازون ميوزيك "Amazon Music"، اليوم، أول تطبيق لها لأجهزة Apple TV، بما في ذلك طراز 4K و HD القياسي، ويتطلب التطبيق الإصدار tvOS 12.0 أو الأحدث من أجهزة التلفاز، ويمكن تنزيله من tvOS App Store، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان سبوتيفي عن تطبيقه الخاص لجهاز Apple TV.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يتيح تطبيق Amazon Music للمستخدمين الوصول إلى كتالوج الأغاني وقوائم التشغيل من أمازون، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من قوائم التشغيل العالمية الشهيرة مثل Rap Rotation، إضافة إلى ذلك يوجد خيار للمتابعة مع كلمات التمرير داخل التطبيق، وكما يمكن لمستمعي Amazon Music الذين يستخدمون Apple TV أيضًا الوصول إلى جميع الموسيقى المشتراة والمستوردة الموجودة في مكتبة الموسيقى الخاصة بهم.

ويتوفر تطبيق Amazon Music لأجهزة Apple TV اليوم، كبداية فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمكسيك واليابان والهند.

يذكر أن أمازون ميوزيك هي منصة ومتجر لبث الموسيقى على الإنترنت مملوك لشركة أمازون، تم إطلاقه في النسخة التجريبية للجمهور في 25 سبتمبر عام 2007، وفي يناير 2008 أصبح أول متجر موسيقي لبيع الموسيقى دون إدارة الحقوق الرقمية من العلامات الموسيقية.
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