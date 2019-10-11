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اقتصاد

وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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مايكل عياد
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقع إنتاج البترول والغاز بمنطقة " بدر 3 " والتي تعد المنطقة المركزية للإنتاج البترولى بالصحراء الغربية في ضوء امتلاكها البنية الأساسية التي تمكنها من استقبال الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول شركات الإنتاج بصحراء مصر الغربية ، وتقوم بالعمليات بالمنطقة شركة بدرالدين للبترول.

وتأتي الجولة في إطار الجولات الميدانية للمهندس طارق الملا لمواقع الإنتاج للوقوف على تحقيق برامج تنمية الثروات البترولية والغازية وزيادة كفاءة الأنشطة فضلا عن متابعة تحديث إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأكد الملا خلال الجولة أن قطاع البترول يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تنفيذ برامج عمل طموحة في مختلف مواقع إنتاج الزيت الخام لتعظيم معدلات الإنتاج والاحتياطيات من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف وحفر الآبار في الطبقات العميقة باستخدام تكنولوجيات حديثة و دفع أنشطة وبرامج تنمية الحقول مشددا على أهمية الاستمرار في تحديث البنية الأساسية للإنتاج البترولى بمنطقة الصحراء الغربية و اجراء برامج الصيانة والإحلال والتجديد بإنتظام بما يؤدى إلى استيعاب إنتاج الآبار الجديدة و توفير بيئة عمل آمنة مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتحديثها ومراجعتها باستمرار ورفع كفاءة وسائل الحماية والأمان الصناعى لحماية العاملين والمنشآت ووقايتهم.

وأشار إلى الاستمرار في رفع كفاءة الأداء والمتابعة الدقيقة لمشروعات تنمية وإنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات بما يرفع مساهمة القطاع في معدل النمو الاقتصادي ويزيد من قدرته على الاستمرار فى تلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الإنتاج المحلي وترشيد فاتورة الاستيراد، خاصة وأن المشروعات البترولية والغازية تمثل أحد أهم الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر لدورها الحيوي في تحقيق أمن إمدادات الطاقة للمساهمة فى تنفيذ خطط وبرامج الحكومة لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والتى تتطلب توافر إمدادات الطاقة اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.

وتفقد الوزير ومرافقوه خلال الجولة تسهيلات الإنتاج ومحطتى معالجة الزيت والغاز بحقول منطقة بدر3 والتي يصل إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعى الى نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا بالإضافة الى 23 الف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا، حيث قام الملا بالإلتقاء بالعاملين بالموقع والاطمئنان على الطبيعة على انتظام الإنتاج و حركة استقبال ونقل الزيت الخام والغاز المنتج ومتابعة الموقف التشغيلى و متابعة تطورات العمل والأنظمة التكنولوجية الجديدة المستخدمة في عمليات التشغيل بما يضمن الوصول الى اعلى مستوى من كفاءة الأداء والحفاظ على انتظام الإنتاج.

وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول أن منطقة حقول بدر3 وما تضمه من تسهيلات إنتاجية تستقبل إلى جوار إنتاجها الحالي الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية مثل حقول عجيبة والعامة للبترول بأبوسنان وجنوب الضبعة وويبكو وبتروأمير وبتروسنان وبرج العرب وموقع عقيق التابع لخالدة للبترول.

وأضاف أن محطة المعالجة القائمة تضم 3 وحدات رئيسية بطاقة معالجة 310 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ، مشيرا الى أنه في اطار تحديث البنية الأساسية واستيعاب الزيادة في الإنتاج فقد تم اضافة محطة معالجة جديدة للغاز الطبيعى المنتج وادخالها الخدمة بطاقة 150 مليون قدم مكعب غاز لتواكب مواصفات الغاز المنتج من المشروعات الجديدة ، مشيرا الى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة الى 166 مليون قدم مكعب غاز.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات الخاصة بدعم توفير بيئة عمل آمنة داخل حقول الإنتاج من خلال الانتهاء هذا العام من خطة موسعة لصيانة التسهيلات الإنتاجية والمهمات لرفع كفاءتها ودعم التشغيل الآمن ، مثمناُ دور الكوادر البشرية في حقول بدرالدين ، مشيرا إلى تبنى تنفيذ مشروعين حاليًا لدعم الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المياه والملوثات المصاحبة للزيت والغاز.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للإستكشاف والإنتاج ورؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وعجيبة وجابكو .
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور
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