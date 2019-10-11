باستخدام كاميرات المراقبة المنزلية.. فضيحة تجسس شركة أمازون على مستخدميها

خلال العام الماضي، كشفت بعض التقارير الإخبارية أن عدد من المراجعين يستمعون إلى تسجيلات مساعد أمازون الذكي، حيث لا زالت الشركة تخضع للتحقيق بسبب انتهاكها خصوصية المستخدم والاستماع لتسجيلات مساعدها الصوتي أليكسا.



ووفقا لتقرير نشرته وكالة Bloomberg، قالت فيه إن بعض عاملي أمازون قد انتهكوا خصوصية المستخدمين عبر مشاهدتهم فيديوهات وصورًا ملتقطة عبر كاميرا المراقبة المنزلية السحابية Cloud Cam.



وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، أوضحت وكالة بلومبرج، أن عددًا من موظفي أمازون في كل من الهند ورومانيا قد شاهدوا صورًا وفيديوهات تم التقاطها عبر كاميرا الأمن الداخلية المملوكة لأمازون، لمراجعتها لتطوير الذكاء الاصطناعي للكاميرا، وتبلغ قيمتها 120 دولارًا في ويمكنها إرسال إشعارات إلى المستخدم عندما تري حركة غير متوقعة في المنزل.



ولكن هناك فرق كبير، بين مراجعات كاميرا المراقبة Cloud Cam، ومراجعات المساعد الصوتي، حيث تستخدم أمازون مجموعة كبيرة من التسجيلات الصوتية لمستخدميها لتحسين خدمة المساعد Alexa الخاص بها، واعترفت بأنها فشلت في تقديم معلومات كافية للعملاء حول هذه الممارسة، وقالت كل من Apple و Google و Microsoft و Facebook أيضًا إنهم استخدموا مراجعات بشرية لأصوات العملاء لتدريب برامجهم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI الخاصة بهم.



ولكن في حالة Cloud Cam، أوضح موقع بلومبرج في تقريره، أن مراجعة الفيديوهات شملت فقط تلك التي وثقها مالكي الكاميرا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، او التي اجريت بغرض الاختبار من قبل العاملين.



وتزيد تلك المراجعات من مخاوف العملاء من أن أمازون وشركات الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى تستخدم بيانات مستخدميها الحساسة، نظرًا لأن Amazon تعمل على توسيع قدرات Alexa ودعوة الأشخاص لاستخدامها في الأجهزة الجديدة أثناء التنقل، ما يتعين عليها مناقشة احتياجات الخصوصية أكثر من ذلك بكثير لتقليل مخاوف العملاء.



وذكرت بلومبرج أن بعض مقاطع Cloud Cam التي تمت مراجعتها تضمنت مقاطع فيديو حساسة، حيث شاهد موظفو أمازون بعض الفيديوهات التي تضمنت مقاطع خاصة ولقطات حميمية لكن في حالات قليلة.



وقال لي ناكانيشي المتحدث باسم شركة أمازون: "نأخذ خصوصية المستخدم بجدية ونضع عملاء Cloud Cam في تحكم كامل على مقاطع الفيديو الخاصة بهم المسجلة عبر Cloud Cam"، " حيث يمكن للعملاء فقط عرض مقاطعهم، كما يمكنهم حذفها في أي وقت عن طريق زيارة صفحة إدارة المحتوى الخاص بي والأجهزة، وباستخدام خيار الملاحظات في تطبيق Cloud Cam ، يمكن للعملاء مشاركة مقطع معين مع Amazon لتحسين الخدمة".



وأوضحت الشركة أن المستخدم يستطيع مشاركة فيديو معين مع الشركة من أجل المساعدة تحسين أداء الجهاز عبر خيار المراجعة، والذي بموجبه يتيح للشركة استخدامه لزيادة كفاءة نظام Cloud Cam".



وفي صفحة الأسئلة المتداولة لشروط الخدمة في Cloud Cam، فإن الشركة لم توضح بشكل صريح أن عمالها قد شاهدوا الفيديوهات المسجلة عبر الكاميرا، في الوقت الذي تقول في بنوده أن العميل يوافق على منح الشركة تصريح لمراجعة الفيديوهات من أجل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.



وخلال حدث إطلاق المنتج السنوي الشهر الماضي، افتتح David Limp رئيس أجهزة أمازون عرضه التقديمي بمناقشة مطولة حول الخصوصية وميزات الأمان الجديدة لمنتجات الشركة، تضمنت هذه "Home Mode" جديدة لكاميرات أمازون التي تغلق جميع تسجيلات الفيديو والصوت على هذه الأجهز، وتتيح أمازون الآن للعملاء إلغاء الاشتراك في مراجعات Alexa البشرية، وتجري Google و Apple تغييرات مماثلة.