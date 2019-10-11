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منوعات

تويتر يطرح تطبيقا مخصصا لنظام التشغيل macOS Catalina

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:07 م
Twitter
Twitter
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شيماء عبد المنعم
أطلقت منصة التغريدات القصيرة "تويتر"، تطبيقًا جديدًا لأجهزة ماك Mac، حيث يتوفر تطبيق تويتر الآن في متجر تطبيقات ماك Mac App Store، لكنه فقط للمستخدمين الذين يشغلون الإصدار الجديد macOS Catalina.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أن تصميم تطبيق تويتر الجديد باستخدام إطار عمل Catalina، يسمي (Catalyst)، والذي يسمح للمطورين بنقل تطبيقات آيباد الخاصة بهم إلى ماك مع عمل أقل من ذي قبل.

وقد أعلنت تويتر أنها ستدعم مبادرة "Catalyst" في مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC)، في شهر يونيو من العام الجاري، وعلى الرغم من أن شركات أخرى مثل نيتفليكس "Netflix" كانت أقل حماسة.

وكانت شركة آبل قد أصدرت نظام التشغيل "macOS Catalina"، للجمهور في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعد تطبيق تويتر هو تطبيق (Catalyst) الأكثر شهرة حتى الآن.

ولا يشبه تطبيق Twitter for Mac الجديد استخدام تطبيق Twitter for iPad، حيث يعمل في نافذة واجهة مستخدم مختلفة بشكل عام، ولكن مع بعض التحسينات لمساعدته على التوافق مع ماك، حيث يبدو الأمر سخيفًا للغاية في وضع ملء الشاشة كما هو الحال في جهاز iPad، ويصطدم شريط أدوات نمط Mac بصريًا أسفل تويتر.

ويدعم التطبيق ميزة الوضع الليلي "Dark Mode"، مما يعني أن التطبيق يحتوي على زر لتمكين الوضع الليل أو التبديل إلي الخلفية البيضاء استنادًا إلى إعداد نظام ماك.
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