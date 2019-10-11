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حوادث

على محور روض الفرج.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 500 طربة حشيش

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:07 م
مخدرات - حشيش
مخدرات - حشيش
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ندي حمودة - أحمد مهدي
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تشكيل عصابي (ثلاثة عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم (500 خمسمائة طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 خمسون كيلو جراما- مبلغ مالى 40,200 أربعون ألفًا ومائتا جنيه – عدد 5 هاتف محمول) بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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