مع استمرار الحظر.. الشركات الأمريكية تزود هواوي بمواد غير حساسة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستصدر قريبًا تراخيص لشركات التكنولوجيا الأمريكية، تسمح فيها بتزويد شركة هواوي "Huawei" الصينية بمواد "غير حساسة".



وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، كانت إدارة الرئيس الأمريكي أدرجت "هواوي"، في القائمة السوداء التجارية منذ شهر مايو الماضي، قائلة إن الشركة الصينية تستخدم منتجاتها للتجسس على الأمريكيين وهو ما تنفيه هواوي.



وتمنع القائمة السوداء للتجارة، الشركة الصينية من شراء قطع غيار ومكونات من شركات التكنولوجيا أمريكية دون موافقة الحكومة، من بينها خدمات شركة جوجل مثل Google Mobile.



وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن الشركات الأمريكية يمكنها التقدم بطلب للحصول على تراخيص بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة، قائلين: "إن صادرات المواد غير الحساسة إلى شركة هواوي سيسمح بها".



وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر الأسبوع الماضي للبدء في الموافقة على تراخيص لعدد قليل من الشركات الأمريكية لتجاوز قيود الحظر.



ويعطي ذلك الترخيص للشركات الأمريكية الموافقات القانونية التي تحتاجها، والتي تبحث عن مثل هذه التراخيص منذ وعد دونالد ترامب في أواخر شهر يونيو بتوفير بعض التراخيص للشركات التي تتعامل مع هواوي.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يجتمع فيه البلدان في وقت لاحق من هذا الأسبوع في واشنطن لإجراء محادثات لإنهاء الحرب التجارية القائمة بينهما.



يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صعدت الأسبوع الماضي التوتر بوضع 28 شركة صينية على القائمة السوداء للتجارة إلى جانب شركة هواوي، بما في ذلك الشركات الناشئة الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.