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منوعات

Instagram يخطط لإضافة هذه الميزة للموقع على الويب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:00 م
إنستجرام
إنستجرام
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شيماء عبد المنعم
تعمل الشركة المالكة لتطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، على جلب المزيد من الميزات المحدثة للمنصة، حيث تتيح بعض المزايا الجديدة لموقعها على الويب، والآن تظهر بعض الصور المسربة أنها تضيف إمكانية إرسال واستقبال الرسائل الخاصة عبر الموقع.

وبحسب ما ذكره موقع "search engine journal"، نشرت الباحثة التقنية "جين مانشون وونج"، لقطة شاشة تظهر كيف ستبدو عليه تبويب الرسائل الخاصة في موقع الويب، حيث تظهر تنقسم شاشة صفحة الويب إلى نصفين الأيسر يظهر المحادثات كلها وعند الضغط على أي واحدة منها يظهر محتواها ضمن القسم الأيمن.

وبالإضافة إلى إمكانية التفاعل مع الرسائل بالإعجاب عبر أيقونة القلب أو اللاف، إلى جانب أيقونة لإرفاق الصور بالمحادثة، ويمكنك معرفة المشتركين في أي محادثة وكتم الرسائل وإضافة الأشخاص بالنسبة للمحادثات الجماعية، وحتى مغادرتها من خلال نفس الواجهة وموقع الويب.

يذكر أن شركة فيسبوك أطلقت خلال الأيام الماضية، تطبيق محادثة يسمي "Threads" لموقع "إنستجرام"، وهو تطبيق مراسلة جديد مع كاميرا يمكنك من خلاله التواصل بشكل مستمر مع أصدقائك المقربين.
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