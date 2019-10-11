حقيقة تجاهل محمد صلاح له في أزمته الصحية.. مؤمن زكريا يرد

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي، حقيقة تجاهل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أزمته والسؤال عنه بعد إعلان إصابته بمرض عصبي.



وقال زكريا في تصريحات تليفزيونية، إن عقب إعلان إصابته اتصل به محمد صلاح، وعرض عليه السفر إلى أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا للعلاج.



وكان صلاح تعرض لانتقادات بشأن عدم دعمه لزميله في منتخب مصر على السوشيال ميديا مثل بقية اللاعبين، إلا أن مؤمن زكريا كشف موقف "مو" معه، مشيرا إلى أن رحلته الأخيرة إلى ألمانيا، خضع فيها إلى عدة فحوصات سيتحدد من خلالها موعد العودة للتدريبات ببرنامج تأهيلي يتحدد فيما بعد.



وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعوة مؤمن زكريا في حفل تسليم درع الدوري موسم 2018-2019 لتكريمه ورسالة من النادي واللاعبين ان الجميع يسانده لحين عودته للملاعب من جديد.