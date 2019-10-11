Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس وزراء الأردن على الهتافات المسيئة في مباراة الكويت

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:33 م
عمر الرزاز رئيس وزراء
عمر الرزاز رئيس وزراء الأردن
Advertisements
رحيم يسري
قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن ما حدث في مباراة الكويت والأردن ليس من عادة وقيم الشعبين.

وكتب رئيس الوزراء الأردني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن".

وتابع رئيس الوزراء الأردني "لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة"

وشهدت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا والتي اقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع هتافات "مسيئة وغير مسؤولة" ضد الكويت، سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان وتأكيد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، قد اجرى اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل اليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من إساءات للكويت، من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية، ولا تمت إليها بأي صلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الإضراب لمدة 4 أسابيع.. الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين

الجماهير خلطت الكورة بالسياسة.. تفاصيل ما دار بين الأردن والكويت

سفير الكويت لدى الأردن: علاقتنا أكبر من أي هتافات غير مسؤولة

ترشيحاتنا

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

اتحاد الكرة يقرر إيقاف بطل الحكام 3 أشهر

غريبة لكنها أنيقة.. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. صور

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

تسير على خطاها .. أوجه الشبه بين مي عمر ورانيا يوسف

تعليق لاعبي منتخب تونس على اتهامهم بسرقة أحذية في أستراليا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير