أول تعليق من رئيس وزراء الأردن على الهتافات المسيئة في مباراة الكويت

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن ما حدث في مباراة الكويت والأردن ليس من عادة وقيم الشعبين.



وكتب رئيس الوزراء الأردني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن".



وتابع رئيس الوزراء الأردني "لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة"



وشهدت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا والتي اقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع هتافات "مسيئة وغير مسؤولة" ضد الكويت، سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان وتأكيد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.



وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، قد اجرى اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل اليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من إساءات للكويت، من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية، ولا تمت إليها بأي صلة.