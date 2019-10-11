السعودية المصرية للتعمير تقترض مليار جنيه للانتهاء من مشروع أبراج النيل

وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير _ المملوكة للحكومتين المصرية والسعودية_ عقدا مع البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة مليار جنيه لاستكمال الأعمال النهائية لمشروع أبراج النيل وفندق هيلتون الواقع على كورنيش النيل بالمعادى.



ووقع العقد كل من اللواء محمد عصام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة التمويل بوزارة الإسكان، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى وبحضور كل من محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى وأحمد يحيى رئيس قطاع تمويل الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.





وأشار اللواء محمد عصام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن هذا العقد يعكس قوة العلاقة والثقة بين الشركة والبنك الأهلى الذى تعتبره الشركة المملوكة مناصفة للحكومتين المصرية والسعودية السند والداعم الرئيسى للعديد من المشروعات الكبرى ليس للشركة فقط، ولكن لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تقوم به من استثمارات ضخمة فى عدد من المدن الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية للتوسع العمرانى التى تتبناها الدولة، لافتا إلى أن استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية وصلت خلال الأربعة سنوات الماضية إلى ٦٥.٦ مليار جنيه مقارنة ب١٠ مليارات جنيه قبل هذا الوقت.



وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى نحن سعداء بالتعاون مع شركة لها تاريخ عريق بالسوق المصرى والعديد من المشروعات العقارية المميزة، مؤكدا أن القرض يعكس اهتمام البنك بتمويل المشروعات التي تعزز مستهدفات الدولة وتدعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها قطاع التشييد والبناء والذي يضم العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والأنشطة المرتبطة بالقطاع، كما تساهم بشكل فعال في توفير موارد للعملات الأجنبية وهو ما يعد أحد أهم استراتيجيات البنك.



وأوضح محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ان قيمة القرض بالكامل سيتم استغلالها للانتهاء من مشروع أبراج النيل بالمعادى المكون من برجين بارتفاع ٢٣ طابق أحدهما سكنى والآخر فندق هيلتون على مساحة ١٠ آلاف متر مربع باجمالى استثمارات ٢.٣ مليار جنيه ويتكون من ٢٥٠ غرفة فندقية و١٩٠ وحدة سكنية لافتا إلى أنه تم بيع نحو ٦٠% من المشروع و سيتم تسليمه مطلع ٢٠٢١ على أن يتم البدء فى التشغيل التجريبى للفندق فى النصف الثانى من عام ٢٠٢٠.