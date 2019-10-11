آلاف الجنود و40 طائرة.. البنتاجون يكشف حجم القوات المرسلة إلى السعودية

أكدت مصادر أمريكية أن وزارة الدفاع "البنتاجون" قررت إرسال 2000 جندي إضافي إلى السعودية لمواجهة التهديد الإيراني.



وقالت المصادر إنه "من المتوقع أن يعلن البنتاجون نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حاليا لردع أي عدوان إيراني محتمل"، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.



وأضافت المصادر أن حاملة الطائرات "USS Harry S Truman"، التي كان من المقرر نشرها في المنطقة، لم تتمكن من الإبحار بسبب عطل في نظام التوزيع الكهربائي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتم إعادة جدولة حاملة الطائرات الحالية في المنطقة "USS Abraham Lincoln" لإنهاء انتشارها هناك في الأيام القليلة المقبلة.



وأوضحت المصادر أنه نظرًا لوجود مشكلات صيانة في حاملة الطائرات "USS Harry S Truman"، فهناك حاجة لقدرة إضافية في المنطقة لاستبدال ما يمكن أن توفره حاملة طائرات.



وأضافت أن التعزيزات العسكرية تشمل القوات سربي مقاتلات عددها الإجمالي 40 طائرة، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود، وسيكون هناك طائرات إضافية في وضع الاستعداد وقد تنتقل بعض السفن الحربية من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.



وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القوات في الشرق الأوسط في الوقت الذي تعرض فيه الرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة لسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما أعطى تركيا فرصة لمهاجمة حلفاء أمريكا الأكراد الذين ساعدوا في الحرب ضد تنظيم داعش.



من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد و باتريوت الدفاعيتين إلى السعودية.



وذكر البنتاجون في بيان "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".



فيما أفادت قناة الحرة بأن عدد القوات الأمريكية التي جرى تحريكها إلى السعودية والخليج يصل إلى 14 ألف عنصر منذ منتصف يونيو الماضي.