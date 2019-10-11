Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية: هروب أعضاء بتنظيم داعش من سجن بالقامشلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:41 م
أسرى داعش
أسرى داعش
Advertisements
رويترز
قال مسؤول في وحدة الإعلام العسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن خمسة من أعضاء تنظيم داعش تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا اليوم الجمعة بعد قصف تركي لموقع قريب.

وأضاف المسئول الإعلامي أن الخمسة فروا من سجن في مدينة القامشلي.

وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".

ومنذ إعلان تركيا قبل أيام عن عملية عسكرية وشيكة، حذر الأكراد من أنها قد تقوّض الجهود الناجحة التي بذلوها لدحر التنظيم، وتسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على "الخلافة" في مارس، الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، وبينهم عدد كبير من الأجانب.

وأبدت دول أوروبية عدة أيضًا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

من أنامل مصمم عالمي.. نانسي عجرم بفستان ساحر في القاهرة

أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة

فى المرتبة الـ 39... الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتيد وروما ودورتموند فى التصنيف العالمي

طفل يحرج فان دايك بسبب محمد صلاح .. فيديو

غدًا.. إيناس مكي تكشف عن سبب ابتعادها عن التمثيل

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

شهيد الاخلاق ..والد ضحية الغدر بالمنوفية: ابني مات بسبب تربيته السليمة وهذا مطلبي.. صور