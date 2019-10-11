قوات سوريا الديمقراطية: هروب أعضاء بتنظيم داعش من سجن بالقامشلي

قال مسؤول في وحدة الإعلام العسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن خمسة من أعضاء تنظيم داعش تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا اليوم الجمعة بعد قصف تركي لموقع قريب.



وأضاف المسئول الإعلامي أن الخمسة فروا من سجن في مدينة القامشلي.



وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".



ومنذ إعلان تركيا قبل أيام عن عملية عسكرية وشيكة، حذر الأكراد من أنها قد تقوّض الجهود الناجحة التي بذلوها لدحر التنظيم، وتسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.



وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على "الخلافة" في مارس، الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، وبينهم عدد كبير من الأجانب.



وأبدت دول أوروبية عدة أيضًا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.