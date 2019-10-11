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فن

في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد أول ظهور له مع دينا الشربيني

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:21 م
عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني
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سعيد فراج
يحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، الجمعة 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ58، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

وأعيد للأذهان العديد من الأخبار التي أثارت الجدل حول عمرو دياب، لا سيما أشهر تلك الأخبار وهي علاقته بالفنانة دينا الشربيني، التي لا تزال غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.

وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسييندا بالساحل الشمالي.

وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.

في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد أول ظهور له مع دينا الشربيني
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