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توك شو

فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:22 م
مصطفى أبوتورتة
مصطفى أبوتورتة
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حمزة شعيب
كشف الشاب مصطفى أحمد، الشهير بـ مصطفى أبو تورتة، كواليس ما دار فى حفل خطوبته، قائلا: "لم أقصد ترك نيهال خطيبتى ولم أكن أبيت النية لذلك وما حدث لخالى كان هو سبب ترك حفل الخطوبة".

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية هى الأولى بعد أزمته المعروفة إعلاميا بمصطفى أبو تورتة،:"أنا أبويا متوفى وخالى هو اللى مربينى وله مكانة فى قلبي لذلك عند سماع خبر مرضه كان لازم أكون جنبه".

وأكمل: "كنت ناوى اطمن على خالى وارجع أعتذر تانى عن ترك الخطوبة ونحل المشكلة ولكن الموضوع كبر على السوشيال ميديا".

ووجه لومه لخطيبته قائلا: "كان مفروض تستنى وتعرف ظروفى وتتأكدى من صحة مرض خالى ولكنى فوجئت برد فعلها".
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