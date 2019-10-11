تعادل خورفكان واتحاد كلباء في كأس الخليج العربي

خيم التعادل السلبي على مباراة خورفكان واتحاد كلباء، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.



ولم ينجح مهاجمو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال المباراة، لتنتهي المباراة بدون أهداف.



ورفع خورفكان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، فيما حصد اتحاد كلباء أول نقاطه في المسابقة، لكنه بقى في المركز الأخير.