احذر.. 6 أضرار خطيرة لـ السوشيال ميديا

ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية وزاد معها الترابط والتواصل أكثر من أي وقت مضى في العصور السابقة، ولكن بالرغم من هذه الدرجة القوية من التواصل أصبحت إدمانا للكثيرين بمختلف المنصات الاجتماعية سواء الفيسبوك أو تويتر أو واتساب أو يوتيوب وغيرها من المنصات التي ينفق عليها الأشخاص الغالبية العظمى من أوقاتهم.



ولـ وسائل التواصل الاجتماعي تأثير ضار على صحتنا العقلية، حيث يفحص الأشخاص هواتفهم 28 مرة في اليوم، وفي حجم الفوائد التي نجنيها من مواقع التواصل الاجتماعي إلا أننا نجني لكثير من الأضرار من الناحية الأخرى,



فاستخدامها بشكل متكرر يمكن أن يجعلك تشعر بعدم الارتياح والعزلة على المدى الطويل، إليك 6 أضرار من استخدام الـ"سوشيال ميديا".



1- احترام الذات

يلجأ الكثيرون إلى مشاركة أدق تفاصيل حياتهم على "الفيسبوك" ونشر الصور الكثيرة في مختلف الأوضاع والأماكن على "الانستجرام"، ولكن مع الوقت يبدأ الأشخاص في الشك فيمن حولهم عما إذا كانوا ينظروا لهم نظرة حسد أو غيرها، وبالتالي يؤثر ذلك على العلاقات الشخصية.



وجدت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن العديد من الأشخاص يعانون من "حسد Facebook"، حيث أبلغ الذين امتنعوا عن استخدام الموقع الشهير أنهم شعروا بمزيد من الرضا عن حياتهم.



وقال أحد العلماء إن الوقت الذي تقضيه في تصفح حسابات الآخرين عبر الإنترنت يمكنك الاستفادة منه في التركيز أكثر على نفسك وتعزيز ثقتك بنفسك.



2- التواصل البشري

كطبيعة البشر من الضروري أن نمتلك مهارات التواصل المباشر مع الأشخاص، ولكن في الوضع الحالي أصبح التعامل من خلال مربع صغير تتم داخله المحادثات، وهذا يقلل من قدرة التواصل بين البشر.



وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن الاستخدام المنتظم لفيسبوك له تأثير سلبي على رفاهية الفرد.



3- الذكريات

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي رائعة عند النظر إلى الماضي بذكريات ورواية كيف وقعت الأحداث الماضية، ومع ذلك ، يمكن أن يشوه أيضًا الطريقة التي تتذكر بها بعض الحكايات من حياتك.



فالكثيرون ينشغلون بالتقاط صورة رائعة ولكن دون أن يعيشون لحظة هذه اللحظات على الطبيعة.



4- النوم

أوضح الدكتور بونو قائلًا: "إن العمل مع القلق أو الحسد مما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي يبقي الدماغ في حالة تأهب قصوى ، ويمنعنا من النوم".



"بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضوء المنبعث من جهازنا المحمول على بعد بوصات قليلة من وجهنا أن يمنع إطلاق الميلاتونين ، وهو هرمون يساعدنا في الشعور بالتعب."



حاول أن تضع لنفسك قاعدة صارمة بعدم الذهاب على هاتفك لمدة 40 دقيقة على الأقل قبل ساعة من النوم ، ومعرفة ما إذا كان هذا يحدث فرقًا في جودة نومك أم لا.



5- مدى الاهتمام

وهنا يكون مدى قدرة عقلك على التركيز بشكل كامل عندما تكون مستيقظًا، لتلقي كمية المعلومات المتوفرة بسهولة في متناول أيدينا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أنه يعني أيضًا أن الناس أصبحوا أكثر سهولة في تشتيت انتباههم.



قال الدكتور بونو: "لقد وفرت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لإعطاء باستمرار إغراء للترفيه الفوري والوصول السهل".



إذا لم تتمكن من التحقق من هاتفك لبضع دقائق على الأقل ، فمن الأفضل أن تمارس شيء بإرادتك الحرة.



6- الصحة العقلية

لم تثبت وسائل الإعلام الاجتماعية أنها تسبب التعاسة فحسب ، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تطور مشكلات الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب عند استخدامها كثيرًا أو دون توخي الحذر.