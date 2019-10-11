الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق جزئي بشأن التجارة

توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق جزئي من شأنه أن يساعد في إيجاد هدنة للحرب التجارية الدائرة بينهما.



وبحسب وكالة "رويترز" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "أشياء جيدة" تحدث خلال المحادثات الجارية حاليًا مع المسئولين الصينيين بشأن إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.



كتب دونالد ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشياء جيدة تحدث في اللقاء الخاص بمحادثات التجارة مع الصين"، مضيفا أن هناك مزيد من الوفاق أكثر من الماضي القريب.



أشار دونالد ترامب، إلى أنه يلتقي، اليوم، نائب رئيس الحكومة الصيني ليو خه الذي يرأس الوفد الصيني في المحادثات، مبديا أمله في حدوث "شيء مهم".