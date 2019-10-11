Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:07 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا "يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وتابع قائلا "نعمل على عدم تأزيم الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا".

وأضاف "سنعمل بالتشاور مع وزارة الدفاع على تقييم الوضع في شمال شرق سوريا"، موضحا أن الولايات المتحدة لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات على تركيا "لكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا لذلك".

يأتي ذلك على خلفية بدء تركيا عملية عسكرية أحادية الجانب شمالي سوريا تسببت في مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات فضلا عن نزوح الآلاف من سكنهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: ندرس توقيع عقوبات على تركيا

وزير الخزانة الأمريكي: ندرس فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس-400

ترامب يفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات فنزويلية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يقرر إيقاف بطل الحكام 3 أشهر

انخفاض جديد في أسعار نيسان nissan اليوم في مصر..تفاصيل

في عيد ميلاد عمرو دياب.. رد فعل أبنائه في بداية علاقته بـ دينا الشربيني

مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

أكبر منه.. كل ما تريد معرفته عن عارضة الأزياء صاحبة واقعة حضن محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح