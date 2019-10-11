قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا "يمنحنا سلطة إصدار عقوبات بحق تركيا"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



وتابع قائلا "نعمل على عدم تأزيم الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا".



وأضاف "سنعمل بالتشاور مع وزارة الدفاع على تقييم الوضع في شمال شرق سوريا"، موضحا أن الولايات المتحدة لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات على تركيا "لكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا لذلك".



يأتي ذلك على خلفية بدء تركيا عملية عسكرية أحادية الجانب شمالي سوريا تسببت في مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات فضلا عن نزوح الآلاف من سكنهم.

