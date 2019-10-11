من جيسي عبدو لـ اليساندرا.. 3 مشاهد تكشف علاقة محمد صلاح بـ عارضات الأزياء

تصدر المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، غلاف مجلة GQ Middle East ، بجانب عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو .



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور صلاح مع العارضة البرازيلية ، والتي ظهرت في إحدى الصور ، وهي تضع يدها على كتفه ، وهو ما أزعج بعضا من رواد تلك المواقع.



هذه المرة لم تكن الأولى التي يتصدر فيها صلاح غلاف المجلة الشهيرة، ففي شهر ديسمبر من العام الماضي ، تصدر صلاح غلاف المجلة لكن منفردًا.



مشهد صلاح مع عارضات الأزياء لم يكن الأول ، وفي هذا التقرير ، يستعرض صدى البلد 3 مشاهد توضح علاقة صلاح مع عارضات الأزياء.



- العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو ، والتي يقترن اسمها بالعلامة التجارية المعروفة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في 17 عرضا من عروضها.



وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل، وتعد من أشهر العارضات حول العالم ، حيث ظهرت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل على غلاف نفس المجلة بنسختها العالمية ، ولكن بدون ملابس تقريبًا ، على عكس غلاف هذا الشهر ، والذي ظهرت فيه بشكل محتشم نسبيًا



- الممثلة والمطربة اللبنانية جيسي عبدو:نشرت جيسي صورة لها مع محمد صلاح بعد لقائهما في أحد المجمعات التجارية في دبي وذلك خلال شهر مارس الماضي، وأثارت هذه الصورة جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت جيسي في الصورة وهي تحتضن صلاح



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