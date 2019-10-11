Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من جيسي عبدو لـ اليساندرا.. 3 مشاهد تكشف علاقة محمد صلاح بـ عارضات الأزياء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:48 م
محمد صلاح وأليساندرا
محمد صلاح وأليساندرا أمبروسيو
Advertisements
إسماعيل محمود
تصدر المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، غلاف مجلة GQ Middle East ، بجانب عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور صلاح مع العارضة البرازيلية ، والتي ظهرت في إحدى الصور ، وهي تضع يدها على كتفه ، وهو ما أزعج بعضا من رواد تلك المواقع.

هذه المرة لم تكن الأولى التي يتصدر فيها صلاح غلاف المجلة الشهيرة، ففي شهر ديسمبر من العام الماضي ، تصدر صلاح غلاف المجلة لكن منفردًا.

مشهد صلاح مع عارضات الأزياء لم يكن الأول ، وفي هذا التقرير ، يستعرض صدى البلد 3 مشاهد توضح علاقة صلاح مع عارضات الأزياء.

- العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو ، والتي يقترن اسمها بالعلامة التجارية المعروفة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في 17 عرضا من عروضها.

وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل، وتعد من أشهر العارضات حول العالم ، حيث ظهرت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل على غلاف نفس المجلة بنسختها العالمية ، ولكن بدون ملابس تقريبًا ، على عكس غلاف هذا الشهر ، والذي ظهرت فيه بشكل محتشم نسبيًا

- الممثلة والمطربة اللبنانية جيسي عبدو:نشرت جيسي صورة لها مع محمد صلاح بعد لقائهما في أحد المجمعات التجارية في دبي وذلك خلال شهر مارس الماضي، وأثارت هذه الصورة جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت جيسي في الصورة وهي تحتضن صلاح

- الممثلة إميليا كلارك .. نشر محمد صلاح صورة له مع الممثلة العالمية إميليا كلارك بطلة المسلسل الشهير "Game of Thrones" وذلك أثناء تواجدهما باحتفالية مجلة "Time" العالمية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عارضة أزياء برازيلية.. تعرف على فتاة احتضنت محمد صلاح علي غلاف مجلة GQ

شاهد.. تعليق وكيل محمد صلاح على صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية

جمهور محمد صلاح يفتح النار عليه بعد غلاف GQ.. تفاصل

شبه عارٍ.. رونالدو يسبق محمد صلاح في غلاف مجلة GQ.. شاهد

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

أكبر منه.. كل ما تريد معرفته عن عارضة الأزياء صاحبة واقعة حضن محمد صلاح

ترشيحاتنا

بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

بعد ظهورها مع محمد صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء البرازيلية

أخبار الفن| المصائب تلحق بالفنانين.. البحث مستمر عن رامز جلال

فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة.. شاهد

قرار تاريخى لـ مجلس الدولة.. خمسة ضوابط لتنظيم انتداب القضاة

سكرتير الكاف: مصر أكثر أمنا من فرنسا واتحاد الكرة وراء منع الجماهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجول