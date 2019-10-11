نقل دومينيك حوراني للمستشفى بعد سقوطها على ظهرها

أعلن الحساب الرسمي للمطربة اللبنانية دومينيك حوراني، عبر انستجرام، عن نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الجميزة بالعاصمة بيروت، بعد سقوطها أرضًا على ظهرها اليوم الجمعة.



وتجري دومينيك حوراني الفحوصات الطبية والأشعة بسبب شدة الخبطة التي تعرضت لها وتركزها على منطقة الظهر، والعمود الفقري.



وكانت دومينيك حوراني، قد سقطت أضًا على ظهرها أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنية جديدة لها بمنطقة الجميزة في العاصمة اللبنانية بيروت، لدى المصمم رولان خوري، ونقلت على إثرها للمستشفى لإجراء الفحوصات.



ونشر الحساب الرسمي لـ دونينيك حوراني، مقطع الفيديو الذي رصد لحظة السقوط، إذ كان يتم تصويرها أثناء تجربة الفساتين، وأعيد نشر الفيديو على السوشيال ميديا بشكل واسع.