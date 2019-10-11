بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

خرجت اليوم مواكب وجماعات من الطرق الصوفية بعدد من مدن محافظة القليوبية يركبون الجمال وبعضهم سيرا على الأقدام للذهاب إلى مولد السيد البدوي بطنطا في محافظة الغربية.



وتعد مدينة الخانكة بالقليوبية موئل الصوفية ويقصدها كافة المتصوفين، وبها عدد لا نهائي من الأضرحة والموالد والاحتفالات الشعبية.



وقال أهالي مدينة الخانكة إن تلك العادة طقس سنوي يحرص عليه أهالي المدينة ومنهم الرجال والأطفال والسيدات الذين يذهبون سنويا بصحبة المتصوفين من الخانكة وحتى طنطا للمشاركة في مولد السيد البدوي.

