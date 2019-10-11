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رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يهزم الأميرية بسبعة أهداف

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
افتتح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مشواره في بطولة منطقة القاهرة بفوز كبير على مضيفه مركز شباب الأميرية، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة. 

جاءت أهداف الأهلي عن طريق عبد الرحمن خالد ومحمد ابو العمايم بهدفين لكل منهما، وهدف لكلًا من ، عبد الله بستانجى وطارق فوزي ومحمد رأفت. وبذلك حصد الأهلي مواليد ٢٠٠٥ أول ٣ نقاط له في البطولة، والتي يشارك بها لأول مرة على مستوى الناشئين، بعدما كان يشارك في بطولات البراعم خلال المواسم السابقة. 

واوقعت قرعة البطولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع فرق الزهور والنصر وطلائع الجيش ومركز شباب الأميرية ومصر للتأمين و ١٥ مايو والمقاولون العرب ومركز شباب التجمع والاتصالات ومصر الجديدة وحلوان الرياضي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق ، وادي دجلة وإنبي والداخلية والشمس واتحاد الشرطة والمرج والسكة الحديد والغابة والدرب الأحمر ومركز شباب الجزيرة والطائرات ومركز شباب وطن. ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.
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